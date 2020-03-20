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Святыни ислама в Мекке и Медине закрылись из-за коронавируса

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Фото: REUTERS
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Заповедная мечеть Масджид аль-Харам в Мекке и Мечеть пророка Масджид ан-Набави в Медине объявили о своем закрытии на неопределенное время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказал телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдара.

В священных городах мусульман был введен запрет для посещения и проведения ежедневных и еженедельных пятничных молитв в мечетях Медины и Мекки с 20 марта. Это сделано было для устранения дальнейшего распространения пневмонии COVID-19, отмечает «Газета.ру».

В Саудовской Аравии, на территории которой находятся главные мусульманские святыни, зафиксировано 274 случая заражения коронавирусом. Восемь человек выздоровели. Данных о летальных исходов официально не поступало.

19 марта король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступил с телеобращением к нации, рассказав о мерах безопасности и предосторожности, проводимых в стране на фоне пандемии, передает арабоязычный канал.

17 марта в Москве также сообщалось о приостановке коллективных пятничных и пятикратных молитв в мечетях. Позднее духовное управление мусульман (ДУМ) уведомило верующих о проведении еженедельного намаза в режиме онлайн.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились 245 532 человек, умерли 10 048 инфицированных. Выздоровели 88 437 человек.

2 марта в Иране был арестован мужчина, облизывающий духовную святыню мусульман-шиитов. Свой поступок он объяснил желанием доказать, что не боится заразиться коронавирусной инфекцией.

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