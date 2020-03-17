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Митрополит Иларион призвал не бояться причащаться из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что верующим не стоит бояться присутствовать на богослужениях и причащаться из-за коронавируса. Соответствующее обращение во вторник, 17 марта, он опубликовал на православном портале «Иисус».

«Святейшим патриархом Кириллом издана инструкция, которая предполагает применение особых мер при причащении. Используемая при причащении ложка будет протираться спиртовым раствором после каждого причастника. Целование чаши после причастия и креста после литургии будет временно отменено. Эти и иные меры предосторожности призваны максимально снизить риск возможного заражения», — сказал Иларион.

Он отметил, что если у людей нет возможности прийти в храм и причаститься, то всегда можно следить за онлайн-трансляцией богослужения.

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Иларион подчеркнул, что сейчас крайне важно молиться за то, чтобы эпидемия как можно скорее миновала и страна вернулась к нормальной жизни.

«Всемилостивый Господь, по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых, помилует и спасет нас, ибо Он благ и человеколюбец», — подытожил священник.

Ранее в этот же день в РПЦ заявили, что усилят контроль во время богослужений из-за коронавируса. В частности, среди основных рекомендаций: соблюдать меры гигиены, проветривать храмы, дезинфицировать мебель в храмах и иконы, доносить эти правила до прихожан.

10 марта литовская католическая церковь отказалась от освященной воды из-за распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2).

9 марта главный раввин России Берл Лазар призвал верующих не впадать в панику из-за распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что в жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, однако необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.

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