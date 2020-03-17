РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей. Об этом во вторник, 17 марта, говорится на сайте Роскомнадзора.

Данные затем используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

По данным специалистов, злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует доверять только надежным источникам информации — органам власти и средствам массовой информации. «Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS», — отметили в ведомстве.

Пользователям не надо переходить по сомнительным ссылкам и открывать вложения в электронных письмах, пришедших от неизвестных адресов, организаций или людей.

«В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения», — предупредил Роскомнадзор.

При покупках на интернет-ресурсах и вводе своих данных необходимо убедиться в подлинности сайтов.

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Такие сведения ранее во вторник предоставил оперативный штаб. Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах.