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Пятничные молитвы для мусульман в Москве пройдут в онлайн-режиме

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Москве пятничные молитвы для мусульман будут проходить в режиме онлайн из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил на своей странице в Facebook председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы Ильдар Аляутдинов.

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«В связи с угрозой распространения в стране коронавирусной инфекции, а также руководствуясь указом мэра Москвы №21-УМ от 16 марта 2020 года, Совет улемов Духовного управления мусульман РФ постановил: приостановить проведение коллективных и пятничных молитв во всех мечетях и молельных домах и совершать пятничный намаз в режиме online», — сказал Аляутдинов.

Он отметил, что трансляция богослужений будет доступна на нескольких платформах. В частности, на сайтах ДУМ Москвы и Российской Федерации, Совета муфтиев России (СМР) и Московской соборной мечети, а также на сайте YouTube и в социальной сети Instagram.

«Для тех, кто будет принимать участие в пятничной молитве удаленно, важно соблюсти все условия пятничного намаза», — подчеркнул имам.

Вместе с тем 17 марта митрополит Иларион призвал не бояться причащаться в храмах из-за коронавируса. Он отметил, что соблюдаются все меры профилактики и предосторожности во время богослужений, таким образом, на его взгляд, риск заражения минимален.

9 марта главный раввин России Берл Лазар призвал верующих не впадать в панику. Он отметил, что в жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, однако необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».

Вирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек. В России число зараженных коронавирусом достигло 199 человек, в Москве — количество случаев инфицирования выросло до 98.

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