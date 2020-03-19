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В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается на сайте министерства.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

В частности, в Красноярском крае, Курской области и нескольких других субъектах прошла новость о том, что полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах.

В Липецкой области, по сведениям МВД, распространяется сообщение, что сотрудники ГИБДД перекрыли въезд в Липецк из-за двухнедельного карантина.

В МВД официально заявили, что данная информация не соответствует действительности и носит исключительно фейковый характер.

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«Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот же день стало известно, что россиянка пойдет под суд за распространение фейков о коронавирусе. Ей грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

18 марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия властей.

17 марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с фейковыми новостями о коронавирусе в России. Он подчеркнул, что значительную роль в этом противостоянии играет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который в режиме реального времени позволяет отслеживать, как действительно распространяется инфекция в стране.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек. В России число зараженных коронавирусом достигло 199 человек.

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