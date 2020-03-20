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Мишустин поручил ФНС предоставить культуре и спорту отсрочку по налогам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) обеспечить предоставление отсрочки по налогам для плательщиков из сферы культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в пятницу, 20 марта.

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Ведомству поручено обеспечить отсрочку по платежам, срок внесения которых приходится на период до 1 мая. Мера призвана помочь плательщикам справиться с экономическими сложностями, возникшими из-за распространения коронавируса, передает ТАСС.

19 марта Мишустин заявил, что Минфин и Минэкономразвития в ближайшее время разработают пакет мер для компенсации убытков туроператоров по невозвратным билетам, возникших из-за коронавируса. Днем ранее глава правительства дал ФНС указание предоставить турбизнесу и авиаперевозчикам отсрочку по налогам и страховым взносам до 1 мая.

16 марта Мишустин заявил, что правительство решило дать туризму и перевозчикам отсрочку по налогам, так как эти сферы наиболее пострадали от распространения коронавируса, и пообещал, что эти меры при необходимости будут распространены и на другие отрасли, которые понесли убытки.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.

В России COVID-19 диагностирован у 199 человек, 52 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Среди заболевших 188 граждан РФ, остальные — иностранцы. Пятеро уже выздоровели.

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