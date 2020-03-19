Мишустин одобрил взнос для туроператоров в размере 1 рубль на 2020 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил взнос для туроператоров, которые осуществляют туристическую деятельность на выездном рынке РФ, в размере 1 рубль на 2020 год в целях урегулирования ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 19 марта, он сообщил на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что данное нововведение не будет распространяться на туроператоров или юридических лиц, вступивших в члены ассоциации «Турпомощь», если ранее они не осуществляли туроператорской деятельности в сфере выездного туризма.

Ранее 19 марта сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития в ближайшее время разработают порядок компенсации убытков для туроператоров по невозвратным билетам.

18 марта Мишустин дал Федеральной налоговой службе указание предоставить турбизнесу и авиаперевозчикам отсрочку по налогам и страховым взносам до 1 мая.

Минфину поручено до 20 марта внести в кабмин проект закона, обеспечивающий отказ от начисления пени и введение дополнительного основания для получения отсрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов без начисления процентов, включая упрощение процедур предоставления такой отсрочки.

16 марта Мишустин заявил, что правительство решило дать туризму и перевозчикам отсрочку по налогам, так как эти сферы наиболее пострадали от распространения коронавируса. В дальнейшем меры могут быть распространены и на другие отрасли.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы. Однако позднее оперативный штаб уточнил, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 225 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9276 человек.