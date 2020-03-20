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В США предложили выдать некоторым гражданам $1,2 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Республиканцы предложили выплатить американцам с годовым доходом менее $75 тыс. по $1,2 тыс., а также $500 семьям с маленькими детьми. Об этом 19 марта сообщил телеканал NBC News.

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Отмечается, что американский сенат в ближайшее время рассмотрит предложенный Республиканской партией план по выделению более триллиона долларов на стимулирование экономики США в связи с кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. Разные отрасли получат поддержку от государства, авиакомпании смогут получить $50 млрд.

Республиканцам предстоит договориться о деталях проекта с представителями Демократической партии.

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму в $100 млрд.

18 марта появились сведения о том, что американские ученые провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее в этот же день в ходе брифинга Трамп назвал себя президентом «военного времени» из-за борьбы с пандемией.

Также Канада и США договорились о закрытии границ для борьбы с коронавирусом. По заверению сторон, мера не принесет вреда торговле между странами.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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