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Звезды Голливуда и музыканты в самоизоляции спели Imagine Леннона

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Фото: РЕН ТВ
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Актриса Галь Гадот выложила клип с песней Imagine Джона Леннона, которую она исполнила вместе с другими голливудскими знаменитостями. Ролик был записан в знак поддержки людям, находящимся в самоизоляции в результате эпидемии COVID-19. Об этом израильская артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Помимо исполнительницы главной роли в фильме «Чудо-женщина», в записи приняли участие актеры Натали Портман, Уилл Феррелл, Эми Адамс, Марк Руффало, Эшли Бенсон, Кристен Уиг, Джеми Дорнан, Зоя Кравиц, Крис О’Дауд, Педро Паскаль, Майя Рудольф, Лесли Одом-младший, сценаристка Энни Мумоло, телеведущий Джимми Фэллон, модели Кара Делевинь, Кайя Гербер, а также певцы Labrinth, Нора Джонс и Сия.

В записи видеоролика также принимала участие актриса и певица Линда Картер, которая добилась наибольшей известности благодаря роли Чудо-женщины в телесериале «Чудо-женщина» (1975—1979).

«Мы пройдем через это только вместе. Спойте вместе с нами. Посылаю всею любовь от меня и моих дорогих друзей. #Мы едины», — написала Гадот в комментарии к видео.

Американские СМИ также писали о том, что известные музыкальные исполнительницы Леди Гага, Тейлор Свифт и Майли Сайрус в своих соцсетях также призывали поклонников оставаться на карантине, чтобы изолировать себя от коронавирусной инфекции.

19 марта актриса Ольга Куриленко, инфицированная коронавирусом, рассказала о рекомендациях врачей по лечению пневмонии нового типа.

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