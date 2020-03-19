«Девушка Бонда» Куриленко рассказала о лечении коронавируса

Актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, рассказала о рекомендациях врачей по лечению коронавируса. Об этом артистка написала на своей странице Instagram.

Коронавирусом Куриленко заразилась недавно и в настоящее время находится на домашнем карантине в Лондоне.

«Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», — приводит слова актрисы телеканал «360».

Куриленко добавила, что решила пропить курс витаминов «для поддержки иммунитета». Она обратила внимание подписчиков на то, что эти добавки не лечат коронавирус, а лишь помогают иммунной системе бороться с ним. По ее словам, сейчас она чувствует себя намного лучше, у нее снизилась температура.

Артистка с прошлой недели находится в самоизоляции после положительного теста на коронавирус. По ее словам, у нее была температура и слабость, но не было кашля. Она рассказала, что лондонские врачи не госпитализировали ее, поскольку все больницы города переполнены, пишет сайт kp.ru. Она посоветовала подписчикам всерьез относиться к COVID-19 и беречь здоровье.

Актриса Ольга Куриленко стала известна после выхода фильма «Париж, я люблю тебя». Она также исполнила роль «девушки Джеймса Бонда» в фильме «Квант милосердия», снималась с Томом Крузом в фильме «Обливион». Актриса живет в Лондоне вместе с сыном.

Ранее стало известно, что заразились актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, Кристофер Хивью.

По данным Worldometer на 19:45 мск 19 марта, в мире заболело 230 717 человек, вылечились 86 261 пациент, умерли 9390 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.