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Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Antonio Nava
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В США отложили съемки специального выпуска сериала «Друзья» из-за коронавируса. Об этом пишет The Variety со ссылкой на источники.

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По информации издания, съемки должны были стартовать в конце марта, но их решили отложить до мая. Их планируется провести на площадке из «Друзей» в калифорнийском Бербанке, уточняет RNS.

В феврале текущего года корпорация Warner Media заявила, что участие в проекте для стримингового сервиса HBO Max, запуск которого намечен на май 2020 года, примут актеры из сериала — Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэтью Пери и Дэвид Швиммер. Режиссером и продюсером выступает Бен Уинстон, который планировал тесно сотрудничать с продюсерами оригинального сериала, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ситкому «Друзья» в сентябре 2019 года исполнилось 25 лет, напоминает сайт aif.ru. Сериал успешно шел в разных странах мира, включая Россию. Всего с 1994 по 2004 год отсняли 236 серий. Как отмечает компания, в специальном выпуске актеры также выступят в роли исполнительных продюсеров. По некоторым данным, за участие в проекте они должны получить как минимум по $2,5 млн.

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