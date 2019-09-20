«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»

«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие моменты культового сериала «Друзья» поклонники чаще всего ищут в интернете. Анализ был сделан к 25-летию ситкома.

Специалисты сообщили, что больше всего фанаты ищут сцены с Моникой, пишет REGNUM. Больше всего запросов в поисковой строке появлялось именно про эту героиню. Пользователей интересовали сцены, где героиня «выходит замуж», «танцует» и «рассказывает про эрогенные зоны». Также поклонники хотели найти эпизод начала отношений Моники и Чендлера.

Рейчел находится на втором месте по популярности. Пользователи хотели пересмотреть, как она «празднует 30 лет», «рожает», «проигрывает квартиру», «беременеет» и «заводит кошку».

Также зрителей интересует Росс, который «женится», «носит кожаные штаны» и «идет в солярий», а также покупает диван и играет на синтезаторе.

Чендлер оказался на четвертом месте по числу запросов в Сети. С ним искали сцену женитьбы, танцев и отношений с Моникой. С Фиби — сцены, где она поет песню про драного кота, уточняет «Газета.ру».

Джоуи занял в рейтинге последнюю позицию, сообщает телеканал «360» .

Сериал «Друзья», завоевавший мировую популярность, вышел 22 сентября 1994 года. Сюжет разворачивается вокруг жизни шестерых друзей. Он признан одной из лучших комедийных сериалов США.

8 августа сообщалось, что компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни к 25-летию комедийного шоу «Друзья». Любители конструктора смогут построить кофейню Central Perk и разместить в ней фигурки главных героев сериала — Рэйчел, Моники, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера.