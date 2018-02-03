Сериал «Друзья» вошел в топ просмотров в Британии

Жители Великобритании начали пересматривать американский сериал «Друзья». Ситком вошел в топ просмотров после того, как в конце 2017 года сервис Netflix добавил его в свою базу.

Социологический опрос показал, что самым популярным персонажем сериала у британцев является Чендлер, которого сыграл Мэттью Перри.

Далее идет персонаж Мэтта Леблана — Джоуи, Лиз Кудроу, исполнившая роль Фиби, и Дженнифер Энистон — она же Рейчел.

А вот персонажи Росса и Моники, которых сыграли Дэвид Швиммер и Кортни Кокс, оказались самыми непопулярными у британцев, пишет портал LADbible.

Как сообщал портал iz.ru, западная пресса ранее писала о возможном продолжении культового сериала «Друзья».