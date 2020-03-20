Трамп отменил агрессивный ответ США Ирану из-за эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не будет давать агрессивный ответ Ирану в ответ на бомбардировки военных баз в Ираке. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Американский президент посчитал, что США в случае нападения будут «плохо выглядеть», а воздержание от серьезного ответного удара необходимо по причине нестабильной коронавирусной ситуации в мире и в Иране, в частности.

11 марта военная база объединенных сил Великобритании и США Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, была подвергнута ракетному обстрелу со стороны вооруженных бандформирований, поддерживаемых Ираном. По меньшей мере 12 солдат получили ранения, погибли два американца и член медицинского корпуса Королевской армии. Ответственность за произошедшее власти Штатов возложили на шиитскую группировку «Катаиб Хезболлах». На следующий день американские военные нанесли авиаудары по пяти хранилищам оружия группировки. Американское Центральное командование пояснило, что это было сделано в качестве предупреждения.

Напряженность в отношениях Ирана и США началась после того, как американские военнослужащие с помощью беспилотника убили главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани. После этого в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Сообщалось, что более 100 солдат получили травмы головного мозга.

12 марта Конгресс США принял резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа в вопросах военных обстрелов против Ирана без разрешения со стороны законодателей.

Согласно последним официальным данным, число заболевших коронавирусом в Иране составляет 18 407 человек. Зарегистрированы по меньшей мере 1284 смерти от пневмонии нового типа. Власти республики неоднократно заявляли, что санкции Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса.