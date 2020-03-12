Конгресс ограничил полномочия Трампа по применению силы против Ирана

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила в среду резолюцию, которая ограничивает полномочия президента страны Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Ранее инициативу утвердил Сенат американского законодательного органа.

Документ поддержал почти каждый демократ, а также шесть представителей Республиканской партии. Всего за инициативу высказались 227 конгрессменов, против 186 законодателей, передает ТАСС

Резолюция обязывает главу белого дома не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение, либо не произойдет «неминуемая атака на Соединенные Штаты». Если же боевые действия против Ирана уже были начаты, то резолюция предписывает администрации США в течение 30 дней их прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.

Теперь документ должен подписать глава государства. Трамп намерен наложить на него вето, об этом уже сообщил Белый дом. Чтобы преодолеть президентское вето у демократов не хватит голосов, так как верхняя палата Конгресса контролируется республиканцами.

В январе Палата представителей приняла аналогичную резолюцию, но она, в отличие от нынешней, не являлась обязательной и носила декларативный характер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря, после того как военные США нанесли удар по объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Сторонники движения в ответ атаковали американское посольство в Багдаде.

3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту иракской столицы, в ходе которого был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани. Эти действия вызвали широкий резонанс как в мире, так и в США. Демократы осудили решение убить генерала, отметив, что это приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Трамп в ответ заверил, что Сулеймани якобы планировал атаки на американцев и причастен к нападению на посольство.

8 января Тегеран в качестве ответной меры нанес ракетный удар по двум военным базам американцев в Ираке.