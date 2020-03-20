Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для МСП

Правительство России установило возможность временной отсрочки уплаты арендных платежей для малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 20 марта, говорится на сайте кабмина.

Данная мера принята в рамках обеспечения «устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Документ позволяет субъектам МСП заключить допсоглашение об отсрочке к договорам аренды госимущества, которое должно быть подготовлено Росимуществом в течение трех рабочих дней со дня обращения.

Отсрочку нужно будет выплатить «равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон».

Накануне правительство ввело для малого и среднего бизнеса мораторий по выплате страховых взносов на три месяца. Как отмечал глава кабмина, в связи с пандемией данный сектор, в котором заняты миллионы людей, оказался в сложной ситуации, поэтому ему в числе прочих сфер будет оказана поддержка.

Также Мишустин поручил предоставить отсрочку по налогам для сфер культуры и спорта. Ранее отсрочка по налогам и страховым взносам была утверждена для сфер туризма и авиаперевозок. Кроме того, до 1 апреля в кабмин должен быть внесен проект закона о возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве.

В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска. В частности, планируется прямое субсидирование убытков и недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

В ближайшее время будет сформирован перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать господдержку в приоритетном порядке.

Ранее в марте была создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны. Минэкономразвития России разрабатывает план мероприятий по нейтрализации влияния вспышки коронавируса.