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В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российское правительство на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов. Также на три месяца вводится отсрочка на уплату арендных платежей. Меры связаны с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

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«В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — приводит его слова «РИА Новости».

Также премьер отметил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. По его словам, Россия сможет справиться с угрозой, так как имеет опыт борьбы с эпидемиями и необходимые ресурсы.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на утро 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

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