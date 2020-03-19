Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

Последствия от эпидемии коронавируса будут для российской экономики значительнее, чем от обвала цен на нефть. Таким мнением в четверг, 19 марта, поделился с журналистами министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сейчас действуют два фактора — снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики», — приводит «Интерфакс» слова Силуанова.

Опасения министра связаны с тем, что коронавирус масштабно сказывается сразу на разных отраслях экономики.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса. Он отметил, что у России большой опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Таким образом, власти смогут противостоять этой угрозе.

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.

17 марта глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 оказала более негативное влияние на мировую экономику, чем можно было ожидать. Он отметил, что эффект от этой эпидемии будет отчетливо виден уже в середине апреля.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.