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Греф оценил тяжесть экономического кризиса на фоне коронавируса

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Фото: Global Look Press/Michael Nagle/Keystone Press Agency
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Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 оказала более негативное влияние на мировую экономику, чем можно было ожидать. Такое мнение высказал во вторник, 17 марта, глава Сбербанка России Герман Греф.

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«Кризис в мировой экономике из-за коронавируса оказался более глубоким, чем ожидалось, наложился на кризис на рынке нефти», — приводит его слова «Интерфакс».

Греф отметил, что ситуация с коронавирусом станет более ясной не раньше середины апреля, при этом наибольшую угрозу пандемия несет нефтяному и туристическому секторам.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к резкому снижению уровня мировой экономики. Цены на нефть упали до $30,48 за баррель. ФРС США снизила ставку до 0–0,25%. Некоторые эксперты считают, что возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.

Ранее 17 марта сообщалось, что правительство РФ и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса. В Центробанке отметили, что регулятор продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

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