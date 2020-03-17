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В Красноярском крае подтвержден случай заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Красноярске подтвержден случай заражения коронавирусной инфекцией у местного жителя, ранее посещавшего Австрию. Об этом говорится в сообщении краевого минздрава, опубликованном во вторник, 17 марта, на сайте ведомства.

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«По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции (Австрия). Результат подтвержден в установленном порядке. Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей», — говорится в сообщении.

В настоящий момент установлен круг лиц, с которыми контактировал зараженный, и ведется работа по медицинскому наблюдению за ними и их лабораторному обследованию.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.

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