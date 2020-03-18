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Силуанов заявил о необходимости использовать средства ФНБ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Из-за снижения цен на нефть и коронавируса Россия оказалась в непростой ситуации. В связи с этим в бюджет будут внесены коррективы, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Федерального казначейства.

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Коронавирус, по его словам, опасен не только сам по себе, но и как фактор, из-за которого сжимаются целые сектора экономики.

«К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом. И, соответственно, мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год», — заявил министр.

Только из-за фактора нефти объемы поступления при текущих ценах снижаются на 3 трлн рублей по сравнению с плановыми, при этом общий объем бюджета — 20 трлн рублей. В связи с этим бюджет будет дефицитным, придется задействовать резервы Фонда национального благосостояния, отметил Силуанов. По его словам, ресурсы нужно сконцентрировать на поддержке отраслей, которые не смогут существовать без дотаций.

Спад мировой экономики связан с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. По причине роста числа заболевших и введения карантинных мер по всему миру снижается производство и потребность в нефти, на рынках возникает профицит. В результате цены на нефть упали до $30,48 за баррель. ФРС США снизила ставку до 0–0,25%. Некоторые эксперты считают, что возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.

В правительстве России и Центробанке в связи с распространением коронавируса распорядились ввести пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности. Предполагается работа по трем направлениям: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

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