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Кудрин назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кризис, к которому привел коронавирус, будет беспрецедентным и его последствия сейчас сложно оценить. Об этом заявил журналистам в четверг, 19 марта, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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«Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий. Последствия еще трудно даже оценить», — приводит ТАСС его слова.

Кудрин выразил мнение, что правительству сейчас нужна свобода действий для оперативных мер по коронавирусу. «Счетная палата потом проверит все решения», — приводит «РИА Новости» слова экс-министра.

Ранее в четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что последствия от эпидемии будут для отечественной экономики более значительными, чем от обвала цен на нефть. По словам министра, опасения связаны с тем, что коронавирус сильно влияет сразу на разные отрасли экономики. Чтобы компенсировать непредвиденные расходы. связанные с последствиями эпидемии и падением нефтяных цен, Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния.

17 марта глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия сказалась на мировой экономике негативнее, чем можно было ожидать. Он добавил, что эффект будет хорошо виден в конце апреля.

По состоянию на 19 марта в России зарегистрированы 147 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. Впервые случаи заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, были выявлены в городе Ухань в Китае в декабре.

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