Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

В России пандемия коронавируса в лучшем случае закончится летом, но велика вероятность того, что это произойдет не раньше осени. Такое мнение высказал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко в фильме RT «Эпидемия». Он опубликован в пятницу, 20 марта.

По словам Проценко, если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то «все закончится в мае-июне», то есть когда закончится сезон респираторных заболеваний.

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — считает врач.

Главврач считает, что не надо бояться быть смешными, и лучше перестраховаться, чем получить итальянский сценарий.

Ранее в этот же день во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишет «Федеральное агентство новостей». Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 209 тыс., более 8,7 тыс. человек скончались.

В России выявили 199 случаев заболевания, выздоровели девять человек.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.