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ВОЗ оценила принимаемые РФ меры по борьбе с распространением коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала в пятницу, 20 марта, меры, принимаемые Россией, по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

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«Страна (Россия. — Ред.) принимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Вуйнович, отмена концертов, спортивных соревнований и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, может помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее в этот же день в организации сообщили, что число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 209 тыс., более 8,7 тыс. человек скончались, передает RT.

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в четвертом квартале текущего года, пишет «Москва 24».

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

В России по состоянию на 19 марта зафиксировано 199 случаев заболевания.

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