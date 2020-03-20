Всех касаются: можно ли подхватить коронавирус от денег из банкомата

Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках . В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку. COVID-19 живет на бумажном носителе три-четыре дня, сообщал ранее Роспотребнадзор. Эксперты пояснили, что обеспечить положенный срок «карантина» и дезинфекцию банкнот в таких условиях невозможно.

Ресайклеры раздора

О потенциальной опасности банкоматов-ресайклеров «Известиям» рассказали в четырех крупных банках. Дело в том, что деньги в них может вносить кто угодно. Подтвердить, болен ли совершающий операцию человек коронавирусом, невозможно. Затем эти же купюры выдаются клиенту, который хочет снять наличные.

В Почта Банке кассовое обслуживание осуществляется через ресайклинговые банкоматы, сообщила «Известиям» член правления, операционный директор кредитной организации Елена Мохначёва. По ее словам, инкассация и пересчет купюр идут через сторонние организации по договору. В таких условиях невозможно обеспечить карантинную передержку банкнот или обработать их антибактериальными растворами до их выдачи следующему клиенту, добавила она.

При этом Елена Мохначёва отметила, что для эффективной дезинфенции клавиатур, на которых вводят ПИН-код, требуется обрабатывать поверхность после каждой транзакции. Это сложнореализуемо . Кроме того, добавила она, в процессе обработки антисептиком существует риск повредить устройство.

Теоретически можно заказать для ресайклеров дополнительное оборудование, которое будет обрабатывать купюры ультрафиолетом или озоном, рассказал источник в банке, входящем в пятерку по размеру активов . В принципе угроза заражения коронавирусом через ресайклеры присутствует, подчеркнул собеседник. По его словам, на обеспечение их дезинфекции потребуется значительное количество времени и денег. А к тому моменту, когда усовершенствования будут внедрены, пандемия уже закончится.

Собеседники в двух других банках из топ-10 также подтвердили опасения о том, что через купюры в ресайклерах можно заразиться инфекцией.

Справка «Известий» Банкомат-ресайклер — устройство с замкнутым оборотом банкнот. При внесении средств на счет купюры сортируются по номиналу и попадают в кассеты. Оттуда они выдаются другим клиентам, которые пришли за наличными. Такие устройства требуют более редкой инкассации, поэтому финансовые организации экономят на операционных расходах.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал сообщение о рекомендациях ВОЗ по использованию платежных способов для профилактики коронавирусной инфекции. В нем служба советует мыть руки и не трогать лицо после использования наличных денег. Как указывают авторы сообщения, продолжительность жизни опасной болезни на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковом — до девяти дней.

При этом отмечается, что следует быть осторожным при наборе ПИН-кода, а наиболее безопасной формой расчетов названы бесконтактные платежи. Мобильные телефоны, по рекомендации Роспотребнадзора, надо протирать дезинфицирующими средствами.

— Если вы пользуетесь банкоматом с целью получения наличных, пожалуйста, следите за чистотой ваших рук. После использования банкомата пальчик, которыми вы нажимаете ПИН-код, пожалуйста, дезинфицируйте, или делайте это в перчатках, — сказал ранее журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

По технологии ресайклинга работают 40% банкоматов у Сбербанка, 27% у крымского РНКБ, 25% у Райффайзенбанка и почти столько же у ВТБ, а также 20% у Росбанка. В Ак Барс Банке не раскрыли долю, но сказали, что всего таких машин 120 .

В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о дополнительных рекомендациях для кредитных организаций из-за опасности заразиться коронавирусом через банкоматы, терминалы и платежные средства. При этом регулятор продублировал на сайте информацию Роспотребнадзора.

— ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, — предупреждал ЦБ.

Впрочем, официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич позднее подчеркнул, что организация не сообщала об опасности наличных денег в качестве переносчика коронавируса.

— Мы настоятельно рекомендуем мыть руки, — добавил он.

Меры предосторожности

Многие из опрошенных «Известиями» банков из топ-30 рассказали о своих способах борьбы с коронавирусом. Например, в ПСБ сообщили об увеличении частоты уборок и обязательной обработке поверхностей, с которыми контактируют клиенты: ручки дверей, клавиатура и другие контактные части банкоматов и терминалов. Там добавили, что закуплены антисептики для граждан, посещающих отделения.

Дверные ручки и кнопки общего пользования обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые полчаса, а рабочие поверхности — ежедневно, сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. МКБ действует в рамках рекомендаций властей, ведется учет сотрудников, вернувшихся из стран с повышенной эпидемиологической опасностью. К советам органов власти также прислушиваются в Сбербанке.

Впрочем, корреспондент «Известий» посетил офисы трех крупных банков из топ-10 по активам в Москве, чтобы убедиться в повышенной частоте уборки. Ни в одном из них на протяжении часа не были протерты клавиатуры банкоматов и дверные ручки.

Ранее «Известия» сообщали о рекомендациях, которые Минпромторг разослал в ассоциации, объединяющие розничных продавцов. Среди них был призыв протирать дезинфицирующими составами поверхности, к которым чаще всего прикасаются покупатели.

— Сюда относятся также терминалы оплаты, уточнил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) США начала помещать поступающие из Азии наличные доллары на карантин от семи до десяти дней. Затем их распределяют между финансовыми институтами, информировало агентство Reuters. В сообщении говорится, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считает возможным передачу вируса через прямой контакт с зараженными объектами, но основной способ распространения — от человека к человеку.