Госзнак заявил о защите купюр от бактерий и вирусов

Современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщается на сайте Госзнака.

В компании отмечают, что при изготовлении банкнотной бумаги, которая используется для печати российских купюр используются специальные добавки с биоцидными свойствами.

«Применяемый препарат препятствует и замедляет размножение вирусов, грибка и бактерий на поверхности изделия. Таким образом, российские банкноты в своей основе действительно имеют дополнительную защиту от вредных микроорганизмов», — говорится в заявлении.

Как следствие, вероятность присутствия вирусов или инфекций на банкнотах, которые передаются от Госзнака в ЦБ, минимальна.

Вместе с тем, в Гознаке подчеркивают, что не работают с банкнотами, которые находятся в обращении и не занимаются обработкой или дезинфекцией этих купюр.

В компании добавили, что единственная и наиболее очевидная рекомендация с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами — мыть руки.

15 марта Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от наличных из-за коронавируса.

9 марта специалисты Европейского агентства по безопасности продуктов питания опровергли возможность заразиться коронавирусом через еду.

13 февраля немецкие ученые определили срок жизни коронавирусов на предметах. Оказалось, что эти вирусы сохраняются дольше всего на металле, пластике и стекле — до девяти дней.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.

По данным на 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. В России заражены 93 человека.