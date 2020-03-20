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Кремль отверг обсуждение властями закрытия Москвы на карантин

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Власти не обсуждают меры по закрытию Москвы на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Это не обсуждается никак», — сказал он журналистам.

17 марта пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила «Известиям», что столица не может сама себя закрыть на карантин «из-за каких-либо своих убеждений».

Она подчеркнула, что решения по введению карантина в Москве будут приниматься на основании оценки Роспотребнадзора. По словам Пеньковой, какое количество заболевших будет считаться критическим и позволит ввести карантин в Москве, также будет определять ведомство. Ранее в этот же день в СМИ появились сообщения о том, что власти обсуждают возможность карантина.

5 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже он запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 247 тыс. человек, из них полностью выздоровели более 88,5 тыс. Число смертей пациентов с этим диагнозом — около 10 тыс.

В России зафиксировано 199 случаев заболевания.

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