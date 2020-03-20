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Шойгу заявил об отсутствии заражений коронавирусом в российской армии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 20 марта, отметил, что сейчас среди военнослужащих российской армии не зафиксировано заражений коронавирусом.

Он отметил, что руководство Минобороны и Генерального штаба ВС РФ сдали тесты на коронавирус.

«Все тесты показали отрицательный результат», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Кроме того, всех призывников протестируют перед отправкой на службу в ходе весенней призывной кампании. «Военно-медицинские комиссии усилены специалистами и дополнительно оснащены», — добавил министр.

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Шойгу поручил проводить в войсках «круглосуточные профилактические мероприятия» и проводить постоянный контроль не только со стороны медицинского персонала, но и со стороны офицерского состава.

Ранее в этот же день стало известно, что Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса. Кампания традиционно начнется с 1 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

По оперативным данным, за последние сутки в России заболели 52 человека. Общее число заболевших составляет 199. Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

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