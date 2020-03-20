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В Челябинске ввели ограничения на свадебные торжества из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Валерий Бухушин
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Власти Челябинска из-за распространения коронавируса ввели ограничения на свадебные торжества. Об этом сообщила городская администрация в пятницу, 20 марта.

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В целях профилактики распространения вируса число гостей при торжественной регистрации в загсе рекомендовали сократить до 50 человек.

19 марта в столичном управлении ЗАГС рассказали «Известиям», что жители Москвы не отменяют регистрации браков из-за коронавируса. В ближайшие выходные свадьбу планируют 700 пар. Это меньше обычного, но сейчас идет Великий пост, в этот период количество свадеб традиционно падает.

В этом году зафиксировано максимальное за пять лет количество свадеб в феврале, хотя этот месяц обычно не пользуется популярностью.

При этом в управлении попросили пары всё же ограничить число гостей и перенести бракосочетание, если молодожены недавно вернулись из-за границы и еще не отбыли карантин.

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