В Челябинске ввели ограничения на свадебные торжества из-за коронавируса

Власти Челябинска из-за распространения коронавируса ввели ограничения на свадебные торжества. Об этом сообщила городская администрация в пятницу, 20 марта.

В целях профилактики распространения вируса число гостей при торжественной регистрации в загсе рекомендовали сократить до 50 человек.

19 марта в столичном управлении ЗАГС рассказали «Известиям», что жители Москвы не отменяют регистрации браков из-за коронавируса. В ближайшие выходные свадьбу планируют 700 пар. Это меньше обычного, но сейчас идет Великий пост, в этот период количество свадеб традиционно падает.

В этом году зафиксировано максимальное за пять лет количество свадеб в феврале, хотя этот месяц обычно не пользуется популярностью.

При этом в управлении попросили пары всё же ограничить число гостей и перенести бракосочетание, если молодожены недавно вернулись из-за границы и еще не отбыли карантин.