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Собственникам подмосковных ТЦ рекомендовали приостановить работу кинотеатров

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Фото: Global Look Press
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Власти Московской области рекомендовали собственникам торговых центров временно приостановить работу кинотеатров из-за риска распространения коронавируса. Об этом 20 марта сообщается в обновленном постановлении губернатора региона Андрея Воробьева на портале правительства Подмосковья.

Согласно тексту документа, собственникам ТЦ, ТК и многофункциональных ТРЦ, а также аутлет-центров рекомендовано приостановить работу кинотеатров, сообщает телеканал «360». Рекомендация дана на период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы, пишет НСН.

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Ранее, 20 марта, на сайте регионального правительства было опубликовано постановление с допущением технической ошибки. Согласно тексту первой версии документа, собственникам рекомендовалось приостановить работы самих торговых центров на территории региона, пишет «Федеральное агентство новостей». Позднее постановление аннулировали и выпустили новую редакцию.

Как отмечает телеканал «Звезда», глава Московской области ввел на ее территории режим повышенной готовности. В регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, а у школьников, студентов колледжей и вузов появилась возможность перейти на дистанционное обучение. Также из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции общественный транспорт региона перешел на новый режим работы. Так, в автобусах, троллейбусах и трамваях прекратили продажу билетов за наличные. Оплатить проезд можно бесконтактной банковской картой или с помощью гаджета, уточняет RT.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на другие страны. 19 марта в 80 регионах России начал действовать повышенный режим готовности из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. В стране зафиксировано 199 случаев заболевания.

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