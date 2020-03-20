Песков объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в России

Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Глава Роспотребнадзора Анна) Попова начала принимать меры заблаговременно, это дало свой определенный эффект», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о факторах, сдержавших распространение вируса в стране.

Песков также добавил, что в правительстве был создан штаб, который начал оперативную работу в круглосуточном режиме.

По словам представителя Кремля, ни одной из стран мира, столкнувшейся с угрозой, не удалось остановить проникновение COVID-19.

«Не удалось и нам, это невозможно», — сказал он.

По мнению пресс-секретаря, вряд ли стоит проводить параллели между государствами и сравнивать количество заразившихся.

«Мы все в одной лодке, здесь важны консолидированные усилия и наших медиков-вирусологов, и международные усилия медиков для того, чтобы как можно скорее найти протокол эффективного лечения этой болезни и для разработки вакцины», — подчеркнул Песков.

18 марта Песков сообщил, что сотрудники администрации президента России начали сдавать тесты на COVID-19.

По оперативным данным, за последние сутки в России заболели 52 человека. Общее число инфицированных составляет 199.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 247 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.