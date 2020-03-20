Путин не сдавал анализ на коронавирус

Президент России Владимир Путин не сдавал анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, он себя прекрасно чувствует и продолжает работать», — сказал он в пятницу, 20 марта.

При этом Песков отметил, что все, кто контактировал с российским лидером, сдали соответствующие тесты.

«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности. Чтобы президент продолжал уверенно работать, те кто его окружает, должны предпринимать меры предосторожности», — подчеркнул пресс-секретарь.

18 марта Песков сообщил, что сотрудники администрации президента России начали сдавать тесты на COVID-19.

По оперативным данным, за последние сутки в России заболели 52 человека. Общее число инфицированных составляет 199. Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 247 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.