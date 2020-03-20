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Песков прокомментировал ситуацию с масками и антисептиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Медицинскими масками и антисептиками в первую очередь обеспечиваются работники медучреждений и аэропортов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что сообщения правительства об отсутствии дефицита на вышеназванные товары не отражают существующего положения дел.

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«Для тех, кто работает с больными, для тех, кто обследует население, забирает анализы, кто стоит на границе, встречает пассажиров самолетов, другого транспорта, приезжающих из опасных стран — для них действительно никаких проблем нет. Они обеспечиваются в первую очередь», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что сейчас нехватка масок и дезинфицирующих гелей отмечается во всем мире. Однако в данных условиях главное «упомянутых людей обеспечить».

Вопрос о том, когда они появятся в достаточном количестве в аптеках, Песков перенаправил к оперативному штабу по борьбе с инфекцией.

«Действительно, с этим есть проблемы. Но вы знаете — и правительство говорит об этом, — что работают в круглосуточном режиме предприятия, которые производят эти санитайзеры и маски. Наращивается производство», — заявил пресс-секретарь.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

В Фонде развития промышленности России 17 марта заявили, что из-за распространения коронавируса выдача займов производителям медицинских масок и антисептиков может быть ускорена.

По оперативным данным, за последние сутки в России заболели 52 человека. Общее число инфицированных составляет 199. Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

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