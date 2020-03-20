Ватикан пообещал индульгенцию зараженным коронавирусом

Апостольская пенитенциария Ватикана издала декрет о предоставлении специальных индульгенций верующим, заразившимся коронавирусом, и медработникам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Также индульгенция распространяется на членов семей заболевших, медработников, ухаживающих за инфицированными, и всех, кто «любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», передает «Газета.ру».

Также в документе упоминается, что папа римский Франциск призывает молиться за всех заразившихся.

16 марта папа римский совершил молебен за избавление мира от пандемии коронавируса в двух ватиканских базиликах.

6 марта сообщалось о первом случае заболевания коронавирусом в Ватикане. Кто именно заболел, не озвучивалось. За несколько дней до этого в Святом престоле опровергли сообщения о том, что коронавирусом заразился сам понтифик. Глава канцелярии Маттео Бруни заявил, что у главы Римской католической церкви диагностирована простуда. Анализы на коронавирус были отрицательными, заявил тогда Бруни.

1 марта 83-летний предстоятель католической церкви отменил участие в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии.

Индульгенцией в католической церкви называется освобождение от наказания за грехи. Она может быть временной или полной и применяться как к живым, так и к умершим людям.