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Петербуржцев с подозрениями на коронавирус будут изолировать в пансионат «Заря»

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Власти Санкт-Петербурга приняли решение отправлять граждан с подозрением на коронавирус в пансионат «Заря» на окраине города. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил председатель комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков.

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«Хочу обратить внимание, что здесь (в пансионате «Заря». ― Ред.) предполагается размещение людей здоровых ― тех, которые должны пройти соответствующий карантин. В этой связи из многообразия существующих в городе вариантов это самый оптимальный, который удовлетворяет и отвечает потребностям Роспотребнадзора», ― цитирует его «Интерфакс».

На данный момент пансионат готов принять около 300 человек, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 200 дополнительных мест, а для персонала предусмотрена возможность жить в «Заре».

Ранее в этот день сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 20 марта закрыл северную посадочную галерею в пассажирском терминале, обслуживающую часть международных рейсов.

Также 20 марта стало известно, что SARS-CoV-2 диагностировали еще у шести жителей Якутии и одного жителя Подмосковья. Таким образом, на территории России в настоящее время зафиксировано 206 случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 254 тыс. человек, вылечились более 89 тыс. пациентов, умерли 10 448 человек.

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