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В московском регионе выписали вылечившихся от коронавируса пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из московской городской больницы №40 в Коммунарке выписали первого пациента, который вылечился от пневмонии COVID-19. Об этом написал на своей странице в Facebook главврач медицинского заведения Денис Проценко.

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«Не так страшен черт...» — написал он в пятницу, 20 марта.

Кроме того, в Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку. Она переболела в легкой форме.

«На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет», — говорится в сообщении в telegram-канале оперативного штаба Московской области.

На данный момент в Московской области зарегистрировано 18 случаев заболевания этой инфекцией, добавили в штабе.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что из столичной инфекционной больницы выписали четырех человек, которые вылечились от коронавируса. Ракова отмечала, что еще у трех заразившихся в Москве получен отрицательный результат теста на этот вирус.

В оперативном штабе сообщили в пятницу, что в Московской области выявили еще один случай коронавируса. Заразившийся 11 марта вернулся из Праги.

Ранее в этот же день сообщалось о заражении шести человек в Якутии. Их лечат в стационаре. В тот же день оперштаб сообщил о четверых выздоровевших в России.

По данным на 19 марта, в России насчитывалось 199 инфицированных, 98 из которых — в Москве.

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