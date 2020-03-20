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Пулково закрыл одну из посадочных галерей международных рейсов

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 20 марта закрыл северную посадочную галерею в пассажирском терминале, обслуживающую часть международных рейсов. Об этом в пятницу рассказали ТАСС в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС), компании-оператора аэропорта.

«В рамках оптимизации ВВСС с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов. Основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу», ― сообщили в пресс-службе.

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Накануне сообщалось, что с 20 марта московский аэропорт Шереметьево закроет терминалы Е и С для прибывающих и покидающих страну пассажиров, при этом терминал B, осуществляющий внутренние рейсы, продолжит свою работу.

В настоящее время терминал F используется для приема пассажиров из стран с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией. В терминальных комплексах подготовили к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, которые исключают смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.

Ранее 19 марта премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в поручение о временных ограничениях на полеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). С 20 марта регулярные рейсы из Москвы будут осуществляться в Дубай, а не в столицу ОАЭ Абу-Даби, как сообщалось ранее. Отправляться они будут из Шереметьево.

Ограничения вводятся на фоне распространения в мире болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка коронавируса была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 252 тыс. человек, вылечились более 89 тыс. пациентов, умерли 10 405 человек.

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