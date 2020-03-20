Лукашенко раскритиковал уезжающих за границу белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает белорусов, которые, несмотря на опасную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире, уезжают отдыхать за границу. Об этом белорусский лидер заявил в ходе визита на частное предприятие «Адани» в пятницу, 20 марта.

«А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тыс. в один день забрать», — приводит слова президента агентство «БелТа».

Однако Лукашенко поставил задачу помочь гражданам, в том числе российским, вернуться из-за рубежа на родину. «Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся», — сказал политик, добавив, что для России это «практически ничего не стоило», а вреда принесет «огромное множество». «Вот тогда и будет «интеграция», — заключил белорусский лидер.

Кроме того, президент Белоруссии раскритиковал людей, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных странах и скрывают это. В качестве примера он привел предпринимателя, вернувшегося из Италии и обратившегося к медикам уже в критическом состоянии. В результате из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он потенциально мог заразить.

«Понятно, поехал ты за рубеж, побывал в Германии, Италии и Франции. Но приедь и скажи — мы тебя проверим, если нужно, сделаем заключение», — призвал Лукашенко.

Лидер Белоруссии охарактеризовал ситуацию с коронавирусом как «психопатию», отметив, что среди белорусов нет такой реакции на инфекцию, как на Западе. Он рассчитывает, что, когда закончится период острых вирусных инфекций, заражаемость пойдет на спад.

Накануне Лукашенко также назвал «очередным психозом» то, как в мире воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавируса. Политик считает, что из-за этого вируса весь цивилизованный мир «сошел с ума», а иностранные политики пытаются использовать страхи народа ради своих интересов.

Ранее в тот же день президент Белоруссии поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко помочь россиянам, которые не могут выехать из Польши из-за ограничений в связи с ситуацией вокруг пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS-COV-2.

Согласно данным сайта Worldometers на 20 марта, в Белоруссии коронавирусом заразились 69 человек, а 15 — вылечились.