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Лукашенко поручил наладить производство респираторов в Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Svancara Petr/CTK
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил за неделю организовать производство респираторов в стране. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает агентство БелТА.

«Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести», — сказал он.

При этом белорусский лидер указал, что в стране хватает защитных костюмов, средств дезинфекции и медицинских масок.

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Президент отметил, что белорусские власти не упрощают подходы в борьбе с коронавирусом и ситуация находится под контролем.

«При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции на территории нашей страны сегодня нет. Слава Богу. Хочу услышать четко и по существу, как мы будем работать дальше, чтобы заболевших было как можно меньше и все они выздоровели от любой инфекции», — заявил Лукашенко.

По данным на 18 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51. По сведениям сайта «Белновости», на текущий момент новых случаев инфицирования не зарегистрировано.

13 марта Лукашенко похвалил сограждан за адекватную реакцию на эпидемию коронавируса и отметил, что в стране успешно удается сдерживать распространение заболевания благодаря советской системе здравоохранения.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

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