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Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Ранее Жириновский раскритиковал советы Лукашенко о том, что для защиты от вируса надо чаще мыть руки, не пропускать приемы пищи и выпивать по 50 г водки ежедневно. По словам политика, предложенные белорусским лидером способы применялись в деревнях, где не было лекарств, и «устарели тысячу лет назад».

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«Раскритиковал он (Жириновский. — Ред.), что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — сказал белорусский лидер.

К настоящему моменту в РФ зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы. Однако позднее оперативный штаб уточнил, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 220 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 8999 человек.

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