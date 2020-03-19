Шереметьево закроет терминалы Е и С

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закроет терминалы Е и С для прибывающих и покидающих страну пассажиров. Об этом в четверг, 19 марта, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель генерального директора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

«С 0 часов 20-го числа мы закрываем терминал E и терминал С на прилет и на вылет. Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F», — сказал он.

Терминал B, осуществляющий внутренние рейсы, продолжает свою работу.

Терминал F аэропорта Шереметьево на данный момент используется для приема пассажиров из стран с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией. В терминальных комплексах подготовили к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, которые исключают смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.

Поблизости от терминала F выделены дополнительные помещения для усиления персонала Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф.

Ранее 19 марта Мишустин внес изменения в поручение о временных ограничениях на полеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). С 20 марта регулярные рейсы из Москвы будут осуществляться в Дубай, а не в столицу ОАЭ Абу-Даби, как сообщалось ранее. Отправляться они будут из Шереметьево (терминал F).

Кроме того, сохранятся чартерные рейсы для возвращения граждан ОАЭ и других государств в страну, а также россиян на территорию РФ. Обеспечить введение изменений поручено Минтрансу России и Росавиации.

Накануне стало известно, что Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, ОАЭ и США. Однако на тот момент авиасообщение сохранялось между Москвой и Абу-Даби.

27 февраля стало известно, что рейсы компании «Аэрофлот» и Alitalia, прилетающие из Италии в аэропорт Шереметьево, будут обслуживаться в терминале F с 1 марта из-за эпидемиологически неблагоприятной обстановки в республике.

31 января сообщалось, что Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в терминал F, выведя остальные рейсы в другие терминалы.

Ограничения вводятся на фоне распространения в мире болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы.