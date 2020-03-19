Роскачество ожидает рост числа кибератак из-за работников на удаленке

Массовый переход сотрудников на удаленный режим работы спровоцирует рост числа кибератак. Такое заявление в четверг, 19 марта, сделали в Роскачестве.

Основной целью кибермошенников, по данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, являются сотрудники финансовой отрасли и пожилые люди.

Специалисты организации в связи с возросшей киберугрозой призывают всех соблюдать правила «цифровой гигиены».

«Позаботьтесь о том, чтобы члены вашей семьи также соблюдали правила «цифровой гигиены». Это особенно важно, если вы пользуетесь одними и теми же устройствами. Ребенок может случайно установить на компьютер вредоносное ПО, которое затруднит удаленную работу», — приводится в сообщении заявление руководителя центра Антона Куканова.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением инфекции.

Ранее в этот же день стало известно, что в стране принимаются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие установить новый рабочий режим неполной дистанционной занятости, который позволит официально вести трудовую деятельность на фоне пандемии.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 начала распространяться в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 19 марта, в 176 странах мира заразились 225 252 человека. В России подтверждено 147 случаев инфицирования.