Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки

Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, ограничение вступило в силу после того, как компания объявила о временном закрытии своих магазинов вне Китая для предотвращения распространения коронавируса. Предположительно, это может быть связано со сбоями в цепочке поставок, а также с падением спроса на продукцию на фоне пандемии, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Представитель аналитической компании Canalys заявил агентству, что причиной этого могут служить опасения Apple в связи с возможной перепродажей устройств на сером рынке. Представители Apple от комментариев воздержались.

Как отмечает «Газета.ру», российский сайт компании также не позволяет купить более двух одинаковых iPhone.

9 марта сообщалось, что сотрудникам Apple разрешили временно работать из дома из-за коронавируса. В частности, это касается филиалов в регионах, где риск заражения велик, а именно в городах Санта-Клара и Элк-Гров, а также в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Южной Корее и Японии.