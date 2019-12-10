Все входящие — приватно: в РФ запустили единую регистрацию от Apple

Digital-компании борются за вовлечение в свои экосистемы новых пользователей. На российских ресурсах появилась возможность авторизации с помощью Apple ID. Эта функция позволяет регистрироваться на сайтах и в приложениях в один клик, не оставляя при этом своих личных данных. «Вход с Apple» уже поддерживают «Утконос», Aviasales.ru, фитнес-сервисы и книжные онлайн-магазины, выяснили «Известия». Аналогичные сервисы моментальной регистрации есть и у других компаний. Такие опции укрепляют привязку пользователей к цифровым экосистемам, отмечают эксперты. Но зачастую при подобной авторизации данные подписчиков передаются третьим лицам и наиболее безобидное последствие этого –– спам. В Apple утверждают, что их технология убережет пользователей от навязанных рассылок.

Подписка открыта

Sign in with Apple («Вход с Apple») –– сервис, появившийся осенью этого года в операционной системе iOS 13. Опция позволяет зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, минуя процедуру заполнения полей с персональными данными, получения SMS, push-уведомлений, подтверждающих писем и прочее. Можно отказаться и от предоставления ресурсу своего e-mail: рассылки будут приходить на предоставленный Apple адрес. То есть при регистрации интернет-магазин или служба знакомств не знает о новом пользователе ничего, кроме того, что у него есть аккаунт Apple (Apple ID), поясняет сотрудник компании — партнера нескольких российских разработчиков ПО. Это же утверждается и в сопроводительных материалах Apple для создателей приложений. С документом ознакомились «Известия».

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин пояснил, что при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать основной почтовый ящик. Это уберегает пользователей от получения спама, навязанных рассылок и возможного взлома.

«Известия» обнаружили «Вход в Apple» в приложениях продуктового интернет-магазина «Утконос» и сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Также функция появилась в фитнес-приложении «Ходьба с GetFit», онлайн-органайзере Pocket Lists и на некоторых других ресурсах.

После выхода новой версии приложения с Sign in with Apple на авторизацию этим способом в первый же день пришлось 21% пользователей, говорит представитель «Утконоса». На данный момент этот способ регистрации –– второй по популярности после традиционной регистрации через электронную почту, утверждает гендиректор сервиса по продаже электронных и аудиокниг MyBook Максим Гурец. А количество регистраций в облаке PocketLists.com после появления «Вход с Apple» выросло примерно на 75%, отмечает представитель сервиса.

По приблизительным подсчетам, сейчас на руках у российских пользователей около 20–22 млн iPhone, говорит сотрудник одной из компаний — партнеров Apple. Из материалов партнера нескольких производителей электроники следует, что только за январь–октябрь 2019 года в России было продано около 2,45 млн iPhone.

Представитель Apple не ответил на вопрос «Известий» о том, сколько сайтов и приложений в мире уже поддерживает Sign in with Apple. Как следует из материалов для разработчиков, быстрый вход через Apple можно использовать также на устройствах с Windows и Android. Но чтобы получить «стартовый» Apple ID, надо иметь хотя бы одно устройство с iOS.

Данные оптом и в розницу

Идея с регистрацией в один клик не новая –– зарегистрироваться на том или ином ресурсе можно через учетную запись в Facebook или Google, рассказал сотрудник компании — партнера нескольких разработчиков. Но в отличие от Apple социальная сеть или поисковик передают данные пользователей разработчикам приложений и, в свою очередь, получают от них информацию о клиентах, утверждает он.

Разработчики действительно зачастую запрашивают определенные данные из аккаунтов пользователей, но честно предупреждают об этом регистрирующихся –– эта информация есть в пользовательских соглашениях, уточняет руководитель проекта Content Review Сергей Половников. По мнению эксперта, Apple открыл для РФ новую функцию достаточно поздно, но тем не менее это хороший знак и показывает интерес компании к нашему рынку, готовность работать на нем.

В целом упрощенная авторизация на сайтах –– часть борьбы за вовлечение пользователей в свою экосистему, говорит Сергей Половников. Этим занимаются и российские компании. Например, Сбербанк продвигает свой «Сбер ID». Не остаются в стороне и российские власти, предлагая упрощенный доступ к тем или иным ресурсам зарегистрированным пользователям портала «Госуслуги» , рассуждает эксперт.

'g Фото: Global Look Press/ZUMA

Что касается соцсетей, наиболее очевидная проблема регистрации через них –– спам. Даже если человек перестал пользоваться услугами и покупать товары, продавцы зачастую продолжают заваливать его бесполезной информацией, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Ранее Mail.ru Group создала единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечивает доступ ко всем продуктам ее экосистемы. Она уже подключена к Delivery Club и «Ситимобил», голосовому ассистенту «Маруся» и маркетплейсу «Все аптеки». Вход через Apple ID компании также интересен –– Mail.ru Group не исключает его внедрения в будущем, добавил ее представитель.

На все сервисы «Яндекса» также можно заходить под единым аккаунтом, в некоторых сервисах возможна авторизация через социальные сети, говорит представитель поисковика. Планы создания универсального ID для быстрой авторизации он комментировать не стал.

Авторизовываться на сторонних сайтах через «ВКонтакте» можно с помощью специальной функции. Для этого потребуется общедоступная информация об аккаунте — к примеру, имя, фамилия, фотография, объясняет представитель социальной сети. По его словам, «ВКонтакте» не передает никаких данных без согласия пользователей.