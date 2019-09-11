Держат лицом: чем новые смартфоны Apple отличаются от старых

Вечером 10 сентября Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В целом аппараты не сильно отличаются от линейки прошлого года, отмечают эксперты . Новые iPhone по-прежнему очень дороги, а новшеств в них минимум. Однако ритейлеров это не пугает : спрос на новинки Apple был и есть всегда, уверяют их представители. Россия попадает в первую волну продаж — в нашей стране они начнутся 20 сентября. На предзаказ Apple даёт два дня.

Большая тройка

На презентации в Купертино Apple представила три новых флагманских смартфона: «младший» под номером 11, «средний» 11 Pro и «старший» 11 Pro Max. Эти устройства «соответствуют» прошлогодним iPhone Xr, Xs и Xs Max. Диагональ дисплея новых моделей — на прошлогоднем уровне: 6,1 дюйма, 5,8 дюймов и 6,5 дюймов. Как и iPhone образца 2018 года средний и старший флагманы получили более яркие и четкие OLED-дисплеи (на простом iPhone 11 — более скромная Liquid Retina). «Вырез» в верхней части дисплея сохранился во всех трёх телефонах.

Память новых аппаратов составляет у iPhone 11 — 64 Гб, 128 Гб и 512 Гб, у 11 Pro и Pro Max — 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб.

Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры . Нижняя модель получила двухобъективную камеру (у iPhone Xr она одинарная). В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив. Главная особенность — возможность «бесшовно» переходить с одного изображения камеры на другое. Эта особенность сохраняется и при съёмке видео. Кроме того, на экране можно увидеть сразу два изображения — обычного и широкоугольного объектива.

эпл1 Фото: REUTERS/Stephen Lam

Также сильно проработан ночной режим съёмки. Теперь он включается автоматически. Если верить представленным на презентации снимкам, — он может творить чудеса. Кроме того, особому апгрейду подверглись алгоритмы обработки изображений. Теперь можно отдельно редактировать лицо, получая портреты студийного качества.

У iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max фактурное матовое стекло на задней панел и и полированная рамка из нержавеющей стали. Модели доступны в четырёх цветах, в том числе в новом тёмно-зелёном. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max покрыты прочным стеклом. Устройство выдерживает получасовое погружение на глубину до 4 м.

Также Apple представила новую версию часов с титановым корпусом. Одна из моделей покрыта специальным составом, который не даёт металлу желтеть и защищает от появления пятен. А добиться цвета «чёрный космос» компании удалось с помощью алмазоподобного углеродного покрытия.

Новые iPad 7‑го поколения доступны в серебристом, золотом цвете и цвете «серый космос» с памятью 32 ГБ и 128 ГБ. Планшет получил чехол с полноразмерной клавиатурой.

Не забудьте про чехол

В России iPhone 11 появится в продаже 20 сентября , но будет стоить на 5000 рублей дешевле, чем Xr в прошлом году. В зависимости от объёма памяти самая бюджетная модель обойдётся в 59 990 рублей, аппарат Pro — в 89 990 и Pro Max — 99 900 рублей. На официальном сайте можно оформить предзаказ с 18 сентября , а также получить скидку, сдав старый айфон. А вот чехлы к новым телефонам можно заказать уже сейчас. Некоторое время назад они появились в известных интернет-магазинах.

Цены на новый iPhone примерно как в прошлом году, а новшеств в нём крайне мало, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Сейчас в технологическом плане Apple выступает в роли догоняющего по отношению к другим крупнейшим мировым вендорам, но угнаться за ними пока не получается , — отметил Эльдар Муртазин. — Но вряд ли новые модели смогут переломить тенденцию на снижение доли Apple на мировом рынке смартфонов.

Продажи Apple падают, поскольку последние флагманы компании оказались слишком дорогими, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Впрочем, отсутствие прорывных инноваций характерно и для других производителей, уточнил он.

— У Apple есть большая армия поклонников, приверженность которых бренду огромна. Ни у какого другого производителя таких нет, поэтому спрос на новинки будет, — уверен эксперт. — Интересу к iPhone способствует широкая отлаженная экосистема Apple. Снижение доли рынка компания может преодолеть, выпустив смартфон в ценовом диапазоне ниже флагманского . В частности, ведутся разговоры о появлении такого аппарата в следующем году.

эпл2 Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

Он напомнил, что почти весь 2016 год самым продаваемым в России смартфоном был уцененный iPhone 5s, а с августа 2017 года по апрель 2018-го — iPhone SE.

— Новинки от Apple всегда пользуются повышенным интересом, особенно в момент презентации и старта продаж новой линейки, — рассказывает представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева. — Так, за первые три дня продажи iPhone Xs в сентябре прошлого года превысили продажи iPhone X за аналогичный период 2017 года почти в полтора раза.

По её словам, больше половины купленных iPhone — модели с большим экраном. На российском рынке смартфоны Apple по-прежнему занимают уверенные позиции в премиальном сегменте устройств стоимостью свыше 45 тыс. рублей, утверждает Валерия Андреева. В целом по рынку бренд входит в тройку ключевых игроков по продажам в денежном отношении.

Согласно данным американской исследовательской компании IDC, по итогам II квартала 2019 года Apple занимала третье место по поставкам смартфонов на мировой рынок: они составили 33,8 млн аппаратов. За год доля корпорации снизилась на 2 п.п., а отгрузки в абсолютном выражении – на 18,2%.

По последним данным, в России в I полугодии 2019-го доля Apple в штучных продажах смартфонов составила 9,8% — против 13,8% годом ранее.