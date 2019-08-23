Apple подала заявку на патент «умных» часов с поддержкой 5G

Американская компания Apple намерена запатентовать «умные» часы Apple Watch с поддержкой технологии связи 5G. Об этом 23 августа пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявку, поданную в Бюро регистрации патентов и торговых марок США.

Устройство сможет передавать данные другим гаджетам через «протоколы связи IEEE 802.11ad или протоколы связи беспроводных систем 5-го поколения (5G)», антенны будут расположены в боковых стенках или под экраном. Также часы будут поддерживать другие виды беспроводной связи — Wi-Fi и Bluetooth.

Как поясняет портал Venture beat, такое расположение антенн позволит направлять радиосигналы не в запястье пользователя, а вверх, что обеспечит более быструю передачу данных. Если «умные» часы с 5G выйдут в свет, то в комплекте с очками дополненной реальности (AR) смогут стать полноценной заменой смартфону.

Однако размещение патентной заявки не гарантирует появления соответствующей разработки, тем более что пока Apple планирует обеспечить технологией поддержки 5G только IPhone.

Ранее в августе СМИ узнали, что пятое поколение Apple Watch может получить корпус из титана и керамики, а также несколько новых опций для контроля здоровья.