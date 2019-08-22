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Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

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Фото: Global Look Press/Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com
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Apple находится на последней стадии тестирования OLED-дисплеев для iPhone 12 производства китайской компании BOE Technology Group. Об этом в среду, 21 августа, сообщило издание Nikkei.

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Отмечается, что с помощью китайской продукции американская корпорация хочет заменить на своих смартфонах OLED-дисплеи от своего главного конкурента — южнокорейского гиганта Samsung.

В настоящее время BOE поставляет дисплеи для флагманского смартфона Huawei Mate X. В самих США OLED-дисплеи не выпускаются.

В июне стало известно, что Apple планирует производить новые компьютеры Mac Pro в КНР на мощностях Quanta Computer.

Отмечается, что фабрика находится рядом с другими поставщиками Apple в Азии. Это позволит добиться снижения существующих издержек на доставку.

9 августа компания Samsung удалила со своих каналов на YouTube видеоролик, который высмеивал iPhone за отсутствие разъема для наушников.

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