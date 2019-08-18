СМИ узнали о титановом корпусе новых Apple Watch

Новые «умные» часы Apple Watch Series 5 могут получить корпус из титана и керамики, а также несколько инновационных опций. Об этом пишет портал Telecom Daily.

Ожидается, что устройство пятого поколения оснастят функциями для образа жизни, например, для мониторинга режима сна. Обновление ПО будет доступно и для предыдущих моделей Apple Watch.

Ранее в компании уже анонсировали корпус из керамики, но позже от этого материала отказались. Предположительно, Apple вернет керамическую заднюю крышку часов и предложит новую вариацию — в титане.

Более подробной информации о девайсе, в том числе о диапазоне цен, пока нет. Презентация гаджета должна состояться в сентябре.

В июле в часах Apple Watch обнаружили уязвимость, которая позволяет прослушивать разговоры пользователей. Проблему нашли в приложении Walkie-Talkie, созданном для обмена голосовыми сообщениями.