Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления американской корпорации Apple о возможности возгорания их батарей. Об этом со ссылкой на заявление управления сообщила газета The Hill.

Все основные американские авиакомпании уже уведомлены об этом. Ранее с подобным заявлением о запрете на провоз ноутбуков Apple выступило Европейское агентство авиационной безопасности. Отмечается, что ноутбуки не должны перевозиться на самолетах в качестве груза или ручной клади.

21 июня стало известно, что американская компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, продававшихся в 2015–2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. На сайте компании по серийному номеру можно проверить, попадает ли компьютер пользователя под данную программу. Apple обещает бесплатно заменить старую батарею.