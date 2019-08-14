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Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления американской корпорации Apple о возможности возгорания их батарей. Об этом со ссылкой на заявление управления сообщила газета The Hill.

Все основные американские авиакомпании уже уведомлены об этом. Ранее с подобным заявлением о запрете на провоз ноутбуков Apple выступило Европейское агентство авиационной безопасности. Отмечается, что ноутбуки не должны перевозиться на самолетах в качестве груза или ручной клади.

21 июня стало известно, что американская компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, продававшихся в 2015–2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. На сайте компании по серийному номеру можно проверить, попадает ли компьютер пользователя под данную программу. Apple обещает бесплатно заменить старую батарею.

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