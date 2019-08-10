Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone

Компания Apple выплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Приз в размере $1 млн будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона», — цитирует агентство условия компании, озвученные 8 августа на конференции Black Hat Security Conference, проходившей в Лас-Вегасе.

Отмечается, что предложение актуально для всех специалистов, а не только для тех, кого компания привлекла к сотрудничеству официально.

12 июля в часах Apple Watch обнаружили уязвимость, которая позволяет прослушивать разговоры пользователей. Речь идет о приложении Walkie-Talkie, с помощью которого владельцы часов обмениваются голосовыми сообщениями. Функция была отключена для того, чтобы исправить проблему.