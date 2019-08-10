Прямой эфир

Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone

0
Фото: Global Look Press/Frank Duenzl/picture alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple выплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Приз в размере $1 млн будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона», — цитирует агентство условия компании, озвученные 8 августа на конференции Black Hat Security Conference, проходившей в Лас-Вегасе.

Отмечается, что предложение актуально для всех специалистов, а не только для тех, кого компания привлекла к сотрудничеству официально.

12 июля в часах Apple Watch обнаружили уязвимость, которая позволяет прослушивать разговоры пользователей. Речь идет о приложении Walkie-Talkie, с помощью которого владельцы часов обмениваются голосовыми сообщениями. Функция была отключена для того, чтобы исправить проблему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple заявила о равных правах всех разработчиков приложений для iOS
От Apple потребовали стереть записи личных разговоров пользователей Siri

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017